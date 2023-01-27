Transfer haberi: Galatasaray'a Premier Lig'den golcü! 'Mateta ile anlaşıldı'

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Galatasaray'da gençlik operasyonu devam ediyor. Altyapıdan yetişen futbolcuların sözleşmelerini bir bir uzatan Sarı-kırmızılılar dün iki oyuncusuna daha yeni sözleşme verdi. Emin Bayram, Metehan Baltacı ve Baran Aksaka ile başlayan süreç dün Emirhan Kayar ve Jankat Yılmaz ile devam etti.

'MATETA TAMAM' İDDİASI

Kadrosunu güçlendirmek için bir forvet daha arayan Galatasaray'ın Crystal Palace forması giyen Mateta transferinde büyük aşama kaydettiği belirtildi. Fanatik'in haberine göre Fofana için Chelsea'den beklenen olumlu yanıtı alamayan Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız santrfor Jean-Philippe Mateta'ya yöneldi. 25 yaşındaki Fransız golcüyle el sıkışan yönetimin Crystal Palace ile pazarlık halinde olduğu belirtildi.

PREMIER LIG'DE ÇIKIŞ YAPAMADI

Crystal Palacei Mateta'yı Bundesliga ekibi Mainz'dan 2021 ara transfer döneminde 3.5 milyon euro karşılığında kiralamış, 2022 ara transfer döneminde ise 11 milyon euro daha ödeyerek kadrosuna katmıştı.

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1.92 boyundaki Fransız futbolcu, Premier Lig ekibinde şu ana kadar istediği etkiyi gösteremedi. Son iki sezonda Crystal Palace formasıyla 54 maça çıkan MATETA, 9 gol atıp 1 de asist yaptı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde süre aldığı 16 maçta ise 1 gol atabildi.