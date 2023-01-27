Galatasaray'ın 40 milyon euroluk hesabı!

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Galatasaray'ın yükselen performansı ve bazı futbolcuların form durumunun zirveye çıkması sarı kırmızılı takımı transfer piyasasının yıldızları arasına soktu. Avrupa kulüplerinin ilgi odağı haline gelen oyuncuların başında Victor Nelsson ile Sacha Boey geliyor.

Şampiyonluk hedefi nedeniyle iki futbolcunun ocak ayında satışına kesinlikle sıcak bakmayan yönetim, yaz transfer döneminde ciddi bir gelir bekliyor.

UDINESE VE MONZA, BOEY'İ İSTİYOR

Nelsson ve Boey’de hedeflenen toplam gelir tam 40 milyon Euro. 2026 Haziran’ına dek sözleşmesi bulunan Nelsson’un bonservisi için belirlenen rakam 25 milyon Euro.

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Danimarkalı stoperin mukavelesinde yer alan bu ücreti ödemeyi kabul eden kulüp transferi gerçekleştirebilecek. Sezon başında Sevilla’nın ısrarla istediği Nelsson’u özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere Premier Lig ekiplerinin mercek altına aldığı belirtiliyor. Udinese ve Monza’nın aylardır yakından takip ettiği, Fransız takımlarının da ilgilendiği sağ bek Sacha Boey için düşünülen bonservis bedeli ise en az 15 milyon Euro. Öte yandan Galatasaray, genç kaleci Jankat Yılmaz’ın sözleşmesini 2025 Haziran’ı kadar uzattı.