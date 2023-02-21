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Transfer haberi: Galatasaray, Rus yıldız Zakharyan için Dinamo Moskova’ya 12 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı

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#Transfer#Arsen Zakharyan#Galatasaray
Transfer haberi: Galatasaray, Rus yıldız Zakharyan için Dinamo Moskova’ya 12 milyon Euroluk resmi teklif yaptı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 07:00

15 milyon Euro’ya transfer edilen Nicolo Zanilo için Roma kulübüne ödemeyi 5 yılda yapacak olan sarı kırmızılı yönetim 19 yaşındaki Rus 10 numara için de Dinamo Moskova’ya 4 yıllık vadeleri kapsayan bir teklif sunup bekleyişe geçti.

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Galatasaray, 5 Mart’a kadar uzatılan ara transfer döneminde bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Stoperi Kaan Ayhan, sol beki Sam Adekugbe’yi kiralayarak takviye eden sarı kırmızılılar Roma’dan da Nicolo Zanilo’yu transfer ederken, uzun süredir kulüple adı geçen Arsen Zakharyan için de kesenin ağzını açtı.

Yönetim 19 yaşındaki futbolcu için Dinamo Moskova’ya 4 yıl vadeyle ödeme yapma kaydı ile 12 milyon Euro’luk bir teklif sundu. 15 milyon Euro’ya transfer edilen Zanilo için de Roma’ya ödemeyi 5 yılda yapacak olan Cimbom şimdi Rus ekibinden gelecek yanıta kilitlendi.

22 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Asıl mevkisi 10 numara olan ve orta sahanın solunda ve sağında da görev yapabilen Zakharyan bu sezon D.Moskova ile 16’sı ligde 6’sı Rusya Kupası’nda 22 maçta görev yaparken 3 gol, 6 asistle 9 gole direkt katkı verdi. 

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#Transfer#Arsen Zakharyan#Galatasaray

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