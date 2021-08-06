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Spor Arena
Haber Giriş: 06.08.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2021 transfer sezonu bilgileri

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Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2021 transfer sezonu bilgileri

Transfer dönemi için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Öte yandan Süper Lig'in ilk hafta maçları da taraftarların gündeminde yer alıyor. İşte, tüm detaylar

Transfer sezonu için detaylar belirlendi. Futbolda 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye için Haziran ayında başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

SÜPER LİG'İN İLK HAFTASI HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

Giresunspor-Galatasaray

Fatih Karagümrük-Gaziantep

Beşiktaş- Çaykur Rizespor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe

Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa

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