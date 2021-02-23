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GeriDiğer Trafik kazası geçiren Tiger Woods'un son durumu! Doktor ve polislerden açıklama...
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Haber Giriş: 23.02.2021 - 22:47 | Son Güncelleme:

Trafik kazası geçiren Tiger Woods'un son durumu! Doktor ve polislerden açıklama...

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Trafik kazası geçiren Tiger Woods'un son durumu! Doktor ve polislerden açıklama...
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Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, Kalifornia'da geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Doktorlar Woods'un son durumunu açıklarken polisler kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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  • Tiger Woods trafik kazası geçirdi
  • Tiger Woods trafik kazası geçirdi
  • Tiger Woods trafik kazası geçirdi
  • Tiger Woods trafik kazası geçirdi
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ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

Los Angelas’ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods’un aracı ters döndü. 

Tiger Woods kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl
Tiger Woods kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl?

Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine ilk ulaşan polislere göre ünlü golfçü, bulunduğu sırada bilinci yerinde gözüküyordu. Woods'un ters duran aracından kendi kendine çıkmaya çalışmadığı ve sağlık görevlilerini beklediği kaydedildi.

DOKTORLAR AÇIKLADI: KIRIK VAR

Doktorlar ise Woods'un bacağında birden fazla kırık oluştuğunu, bacağına ve ayak bileklerine vidalar yerleştireceklerini açıkladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan Tiger Woods'un arabayı kullanırken alkol veya uyuşturucu alıp almadığı hakkında soruşturma başlatıldı.

Trafik kazası geçiren Tiger Woodsun son durumu Doktor ve polislerden açıklama...

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un ameliyata alındığını duyururken Woods'un bacaklarından yaralandığı belirtildi.

Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenilirken kazanın nedeninin henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Trafik kazası geçiren Tiger Woodsun son durumu Doktor ve polislerden açıklama...

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