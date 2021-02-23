Trafik kazası geçiren Tiger Woods'un son durumu! Doktor ve polislerden açıklama...

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ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Los Angelas’ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods’un aracı ters döndü.

Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine ilk ulaşan polislere göre ünlü golfçü, bulunduğu sırada bilinci yerinde gözüküyordu. Woods'un ters duran aracından kendi kendine çıkmaya çalışmadığı ve sağlık görevlilerini beklediği kaydedildi.

DOKTORLAR AÇIKLADI: KIRIK VAR

Doktorlar ise Woods'un bacağında birden fazla kırık oluştuğunu, bacağına ve ayak bileklerine vidalar yerleştireceklerini açıkladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Öte yandan Tiger Woods'un arabayı kullanırken alkol veya uyuşturucu alıp almadığı hakkında soruşturma başlatıldı.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un ameliyata alındığını duyururken Woods'un bacaklarından yaralandığı belirtildi.

Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenilirken kazanın nedeninin henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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