Tiger Woods kimdir, kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl? Ünlü golfçü Tiger Woods'ın hayatı ve biyografisi

Tiger Woods Kalifornia'da geçirdiği trafik kazası sonrası ameliyata alındı. Bacaklarından yaralanan ünlü golfçünün sağlık durumuyla ilgili henüz net açıklama yapılmadı. Çok sayıda golf birinciliği olan Woods 15 yaşında en genç Amerika Genç Amatörler şampiyonu oldu. Tiger Woods vakfını kuran ve 20 yaşında Profesyonel olan Woods'ın şu ana kadar sadece katıldığı turnuvalardan kazandığı paranın 17 Milyon dolar olduğu öne sürülüyor.

TİGER WOODS KİMDİR?

Tiger Woods, 30 Aralık 1975 tarihinde Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde dünyaya gelmiştir. Tiger Woods tüm zamanların en başarılı golfçüsü olarak bilinmektedir. Dünya birincisi olarak, 2008'de 110 milyon $ almıştır ve saniyede 148 $ kazanmaktadır. 1997 Masters Turnuvası'nı 12 vuruş farkla kazanarak rekor kırmıştır. Woods bu büyük turnuvayı kazanan ilk siyahi golfçüdür.

Tiger Woods;

2 yaşında babası ile katıldığı TV şovunda Bob Hope''u yendi. 3 yaşında California''da babasının gittiği denizciler klubünde 9 deliğe 48 atışta ulaştı 8 yaşında Uluslararası Optimisit Dünya şampiyonasını kazandı. 16 yaşına kadar 5 kez daha şampiyon oldu.

14 yaşında PGA Ulusal Gençler Turnuvasını ikinci olarak bitirdi. 15 yaşında en genç Amerika Genç Amatörler şampiyonu oldu. Ve üç yıl üstüste şampiyon olarak bu konuda bir ilki gerçekleştirdi. 16 yaşında ilk PGA turnuvasını oynadı 17 yaşında Şu andaki koçu Butch Harmon ile çalışmaya başladı ve Standford Üniversitesinden burs kazandı.

18 yaşında Amerikanın en genç Ametör şampiyonu oldu 19 yaşında İlk büyük turnuvası olan Msaters''a katıldı. Tek amatör katılımcı olan Tiger 41.inci oldu. 20 yaşında Tiger Woods vakfını kurdu. Profesyonel oldu. 790,594 dolar kazandı. 21 yaşında Masters''ı 12 atış ile kazandı. We seriyi en genç kazanan kişi oldu.

22 yaşında 13''ten iyi bitiriş yaptı, 20 turnuvaya katıldı, en iyi giyinen sporcu seçildi.

23 yaşında 11 turnuvada şampiyon oldu. 1953''ten bu yana ilk kez dört kez ardarda turnuva kazanan sporcu oldu. 24 yaşında Grand Slam''de beşinci kez ve en genç kariyer sahibi oluşunu kutladı. Bunu İngiltere ve Amerika açık serilerini kazanarak taçlandırdı. Dünya genelinde 1. sırada gösterilirken şu ana kadar sadece katıldığı turnuvalardan kazandığı paranın 17 Milyon dolar olduğu açıklandı