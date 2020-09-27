Trabzon’un Afobe’si var

Everton ile başarısız geçen lig başlangıcının ardından işine son verilen bugünkü Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman şöyle demişti: “Lukaku gitti, yerine benzer oyun stiline sahip Giroud ise bana transferin son günü ‘Hayır’ dedi. Bu tipte santrfor olmadan oynamak bizi çok kötü etkiledi. Oyunun sıkıştığı noktalarda bize nefes aldıran, hiçbir şey oynamadığımızda dahi sonuç getiren, en sıkışık anda sahanın her yerinden onu görerek oyun kurmamızı sağlayan klasik dokuz olmadan işimiz kolay değildi, sonuçlar kaçınılmazdı.”

KLASiK 9 NUMARA

Artık Trabzonspor’un da Koeman’ın bahsettiği klasik dokuz numaralara iyi bir örnek teşkil eden Benik Afobe’si var. Karadeniz ekibinde dün Yeni Malatyaspor karşısında temposuz ve üretimsiz geçen ilk çeyreğin ardından Benik Afobe golleriyle ortaya çıkınca maçın seyrini değiştirdi. Önce köşe vuruşunda arka direkte vurduğu kafasıyla takımını öne geçirdi ve hemen ardından Serkan Asan’ın muhteşem bindirmesiyle oluşan kontranın sonunda Baker’ın pasını gole çevirerek formsuz Malatyaspor karşısında farkı ikiye çıkardı. Nwakaeme’nin, iki kişiyi yatırarak oyunun dışına çıkarıp attığı o güzel golde dahi iki savunmacı Afobe’nin başında nöbet bekliyordu. Nihayetinde giden etkili oyuncuların fazlalığı, yeni gelenlerin henüz hazır olmaması ya da sakatlığının dışında her maç farklı isimler ve dizilimlerle sahaya çıkan Trabzonspor bu geçiş evresinde dişine göre bir rakip buldu ve ilk yarıda bulduğu 3 golle maçın fişini çekerek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

BAKER VE MARLON’U BEĞENDiM

İkinci ve üçüncü golde yeni transfer Lewis Baker’ın yaptığı asist ve etkili pas önemliydi. Özellikle fizik olarak güçlenip temposunu arttırdığı takdirde Afobe’nin belki de en önemli besleyicisi olacak Lewis Baker. Öte yandan ilk defa lig maçında izlediğimiz sol bek Marlon ise çizgiye her indiğinde ezbere orta kesmek yerine kafasını kaldırıp içeriye pas çıkarmasıyla takdir topladı. Bu tutumunu devam ettirirse belki giden Novak kadar gol atamaz ama ondan çok daha fazla asist yapabilir.

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