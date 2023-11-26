Trabzonspor’un Sivasspor maçı kamp kadrosu açıklandı! Uğurcan Çakır yok...

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Bordo mavililer, Süper Ligin 13’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Bordo-mavililerde tecrübeli kaleci Uğurcan Çakır, milli takım maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor, kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
"Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Filip Benkovic, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Batista Mendy, Berat Özdemir, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Vişça, Mahmoud Trezeguet, Nicolas Pepe, Tonio Teklic, Paul Onuachu ve Enis Destan"