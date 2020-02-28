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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.02.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'un konuğu Çaykur Rizespor

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Trabzonspor'un konuğu Çaykur Rizespor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde bir maçı eksik 45 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup edip zirve yolunda yara almak istemiyor.

Bordo-mavililerde Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ve Nwakaeme'nin durumları ise yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

Arjantinli oyuncu Gaston Campi de kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Obi Mikel, takımdaki yerini alabilecek.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Costa, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Trabzonsporun konuğu Çaykur Rizespor

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