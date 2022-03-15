Trabzonspor'un gözü Galatasaray ile Fenerbahçe’nin rekorunda

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Ligde Trabzonspor, cuma günü konuk olacağı Çaykur Rizespor’u devirmesi durumunda puanını 73’e çıkaracak ve Süper Lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30. haftasındaki rekoruna ortak olacak.

KONYA iLE ŞU ANKi FARK 15 PUAN

En yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor’un 15 puan önünde yer alan ve 21 haftadır zirvede yer alan bordo mavili takım, bu performansını sürdürmesi durumunda 2 rekoru daha tarihe gömecek.

Gözden Kaçmasın Trabzonspor'da erken şampiyonluk hesapları Haberi görüntüle

G.SARAY 12 PUAN FARK ATMIŞTI

1987-1988’de 90 puanla şampiyonluğu Galatasaray kazanırken, Beşiktaş 78 puanla 2. sırada kalmıştı. Lig tarihinde şampiyon ile 2. arasındaki en yüksek puan farkı 12 olarak tarihe geçerken, Trabzonspor performansını sürdürürse sarı kırmızılı rakibini geride bırakacak.

‘EN ERKEN ŞAMPiYON’ OLABiLiR

Ayrıca Karadeniz ekibi ligin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı olma unvanın da sahibi olmaya çok yakın. Şimdiki rekor 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala ipi önde göğüsleyen Fenerbahçe’ye ait.