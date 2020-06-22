Trabzonspor'un genç kalecisi Erce Kardeşler: 'Bizden korkuyorlar'

Trabzonspor'un Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından genç kaleci Erce Kardeşler konuştu.

Sakatlanan Uğurcan Çakır yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Erce Kardeşler, şöyle konuştu;

"Rakipler bize karşı daha istekli ve hırslı oynuyor. Bizden korkuyorlar! Bizden çekiniyorlar demek...''