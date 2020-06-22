MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'un genç kalecisi Erce Kardeşler: 'Bizden korkuyorlar'
GeriFutbol Trabzonspor'un genç kalecisi Erce Kardeşler: 'Bizden korkuyorlar'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.06.2020 - 23:31,Son Güncelleme:

Trabzonspor'un genç kalecisi Erce Kardeşler: 'Bizden korkuyorlar'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'un genç kalecisi Erce Kardeşler: 'Bizden korkuyorlar'
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır yerine ikinci yarıda kaleyi koruyan Erce Kardeşler, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından genç kaleci Erce Kardeşler konuştu.

Sakatlanan Uğurcan Çakır yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Erce Kardeşler, şöyle konuştu;

"Rakipler bize karşı daha istekli ve hırslı oynuyor. Bizden korkuyorlar! Bizden çekiniyorlar demek...''

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle