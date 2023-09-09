×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Trabzonspor'un dev golcüsü Paul Onuachu, Trabzon'a geldi

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Paul Onuachu#Transfer
Trabzonsporun dev golcüsü Paul Onuachu, Trabzona geldi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 23:07

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu'yu Trabzon'a getirdi.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı ve prensip anlaşmasına vardığı Southampton'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, Trabzon'a geldi. Oyuncuyu taşıyan özel uçak saat 22.30'da Trabzon Havalimanı'na iniş yaparken, bordo-mavili taraftarlar başarılı oyuncuyu coşkuyla karşıladı. Paul Onuachu, ailesiyle birlikte Trabzon'a gelirken, bordo-mavili forma ile taraftarların karşısına çıktı.

Gözden KaçmasınFransız teknik direktörden Nicolas Pepe, Wilfred Zaha ve Hakim Ziyech değerlendirmesi: Hücum gücü korkutacak | Galatasaray gruptan çıkabilirFransız teknik direktörden Nicolas Pepe, Wilfred Zaha ve Hakim Ziyech değerlendirmesi: Hücum gücü korkutacak | Galatasaray gruptan çıkabilirHaberi görüntüle

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nijeryalı golcü Paul Onuachu, geç saatte bu kadar insanı bir arada görmenin inanılmaz olduğunu belirterek, "Bu karşılamadan inanılmaz etkilendim. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Transferimde biraz stresli günler yaşadık ama sonuç olarak buradayım ve burada olmaktan çok mutluyum. Bu arma için savaşmak için buradayım. Şampiyonluk mücadelesi verebilmek için, hedeflere ulaşabilmek için buradayız. Goller atmak için elimden geleni yapacağım. Maç maç bakacağım bir hedef vermeyim şu an ama sizlerde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Teknik Direktör Nenad Bjelica ile transferi öncesi görüştüğünü belirten Onuachu, "Hocamızla görüştüm. Takımla ve kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben de takımımla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Nijeryalı futbolcu daha sonrası kendisini bekleyen araca binerek, havalimanından ayrıldı ve konaklayacağı otele geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Paul Onuachu#Transfer

BAKMADAN GEÇME!