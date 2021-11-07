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Trabzonspor'un Beşiktaş galibiyeti sonrası flaş manşet! 'Aramızda kocaman bir fark var'

#Trabzonspor#Beşiktaş#Süper Lig
Trabzonsporun Beşiktaş galibiyeti sonrası flaş manşet Aramızda kocaman bir fark var

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor'a övgülerde bulundu.

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Karadeniz'de Son Nokta gazetesi, birinci sayfasında, farklı bir tasarım ile okuyucularına galibiyet sevincini aktardı. Üç farklı otomobilin yer aldığı haberde, "Trabzon gaza bastı", "Rakiplerini toza dumana kattı" ve "Sizinle aramızda kocaman bir fark var" başlıklarına yer verildi.

Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Kartal avcısı fırtına", arka sayfasında "Her zaman her yerde son sözü biz söyleriz" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporun Beşiktaş galibiyeti sonrası flaş manşet Aramızda kocaman bir fark var

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ilk ve arka sayfasındaki haberde, futbolcuların gol sevinçleri fotoğraflarıyla "Şampiyonluğa koşuyoruz" başlığını kullanırken, "Trabzonspor sahasında yenilgisi olmayan Beşiktaş karşısında müthiş bir futbol ortaya koydu." değerlendirmelerine yer verdi.

Trabzonsporun Beşiktaş galibiyeti sonrası flaş manşet Aramızda kocaman bir fark var

Taka gazetesi ise birinci sayfasında "Fırtına İstanbul'da kasırgaya döndü, Vodafone Park'ı da yıktı geçti" başlığını kullandı. Arka sayfasında "Alemin kralı şampiyonluğa koşuyor" ve "Beşiktaş'ı Vodafone Park'ta Abdülkadir Ömür ve Cornelius'un golleriyle deviren Trabzonspor farkı 10'a çıkardı" başlıklarına yer verdi.

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Kuzey Ekspres gazetesi de ilk sayfasındaki haberde "Son kurban Beşiktaş" başlığını kullanırken, arka sayfasında "Son şampiyon Beşiktaş'ı dize getiren fırtınadan taraftara sevgilerle" ve "Çakırkeyif" ifadelerini kullandı.

Trabzonsporun Beşiktaş galibiyeti sonrası flaş manşet Aramızda kocaman bir fark var

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#Trabzonspor#Beşiktaş#Süper Lig

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