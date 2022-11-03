Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi'nde 5 muhtemel rakibi belli oldu!

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu son hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor, Ferenvaros'u 1-0 mağlup etmesine karşın Monaco-Kızılyıldız karşılaşmasından beklediği skoru alamadı ve grubunu 3. tamamladı.
Bu sonuçla birlikte bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.
GRUP İKİNCİLERİYLE EŞLEŞİYOR
Statüye göre UEFA Avrupa Ligi'ni 3. bitirerek turnuvaya dahil olan takımlar, Avrupa Konferans Ligi gruplarının ikincileriyle eşleşiyor.
5 MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU
Konferans Ligi'nde A, E, F, G ve H grupları tamamlandı ve Trabzonspor'un muhtemel rakiplerinden 5'i belli oldu.
Trabzonspor'un belli olan rakipleri; Fiorentina, Dnipro, Gent, Cluj, Basel şeklinde oluştu.
Diğer 3 rakip ise B, C ve D gruplarında maçların tamamlanmasının ardından belli olacak.