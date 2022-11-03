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İstanbul Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte İstanbul Başakşehir Hearts maçı ilk 11'ler ve canlı yayın bilgisi

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#Konferans Ligi#İstanbul Başakşehir#Hearts
İstanbul Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte İstanbul Başakşehir Hearts maçı ilk 11ler ve canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 17:59

İstanbul Başakşehir Hearts maçı canlı yayını için heyecan başladı. UEFA Konferans Ligi'nde bu akşam temsilcimiz İstanbul Başakşehir Hearts maçında mücadele verecek. Grup maçlarının ilk haftasında temsilcimizin 4-0 kazandığı mücadelenin ardından taraflar bu kez kozlarını İstanbul'da paylaşıyor. Konferans Ligi gruplarında evinde oynadığı iki maçı da 3-0'lık skorlarla kazanan İstanbul Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında üç karşılaşmada galibiyet serisi yaşamadı. Heyecan dolu İstanbul Başakşehir Hearts maçı ilk 11 kadrosu karşılaşma öncesi belli oldu. Peki, İstanbul Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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İstanbul Başakşehir Hearts maçı ile bu akşam iki ekip karşı karşıya geliyor. Hearts ile Avrupa kupalarında ikinci kez karşılaşmaya hazırlanan İstanbul Başakşehir, Avrupa Ligi gruplarının ilk haftasında rakibini ağırladığı maçı 4-0'lık skorla kazandı. Fiorentina ile birlikte A Grubu'nda 10 puanı bulunan Başakşehir'de hedef mutlak galibiyet. Fatih Terim Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak mücadeleyi Spor Arena'dan da anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Traore, Okaka.

Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrone, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson

İstanbul Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri

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İstanbul Başakşehir Hearts maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Mücadele EXXEN ve TV 8.5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

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#Konferans Ligi#İstanbul Başakşehir#Hearts

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