İstanbul Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte İstanbul Başakşehir Hearts maçı ilk 11'ler ve canlı yayın bilgisi

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İstanbul Başakşehir Hearts maçı ile bu akşam iki ekip karşı karşıya geliyor. Hearts ile Avrupa kupalarında ikinci kez karşılaşmaya hazırlanan İstanbul Başakşehir, Avrupa Ligi gruplarının ilk haftasında rakibini ağırladığı maçı 4-0'lık skorla kazandı. Fiorentina ile birlikte A Grubu'nda 10 puanı bulunan Başakşehir'de hedef mutlak galibiyet. Fatih Terim Stadı'nda saat 18:30'da başlayacak mücadeleyi Spor Arena'dan da anbean takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Aleksic, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Serdar Gürler, Traore, Okaka.
Hearts: Gordon, Atkinson, Smith, Sibbick, Neilson, Cochrone, Forrest, Smith, Devlin, Grant, Henderson
İstanbul Başakşehir Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte canlı yayın bilgileri
İstanbul Başakşehir Hearts maçı bu akşam saat 18:30'da başlayacak. Mücadele EXXEN ve TV 8.5 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.