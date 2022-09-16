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Trabzonspor'un Avrupa kabusu sona erdi

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#Trabzonspor#Avrupa Ligi#Hamsik
Trabzonsporun Avrupa kabusu sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 07:00

Bordo mavililer 22 Ağustos 2019’daki AEK galibiyetinin ardından ilk kez bir Avrupa mücadelesinden zaferle ayrılırken Abdullah Avcı da siftah yaptı.

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Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da dünkü Kızılyıldız zaferiyle birlikte Avrupa’da galibiyet özlemine son verdi. 22 Ağustos 2019’da AEK’yı 3-1 yendikten sonra Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemeyen bordo mavililer dün seyircisi önünde bu seriyi sonlandırdı.

8. KARŞILAŞMADA GALİBİYET GELDİ

Abdullah Avcı da şampiyonluk yaşadığı Karadeniz ekibinde ilk kez bir Avrupa maçından galibiyet çıkarmayı başardı. Deneyimli teknik adam düne kadar UEFA Konferans Ligi’nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi’nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmada 4 yenilgi, 3 beraberlik alırken hiç kazanamamıştı. Kızılyıldız zaferi ile Avcı da siftah yapmış oldu.

EVDE 4 MAÇ SONRA GÜLDÜ

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Ayrıca Trabzonspor, Avrupa Ligi’nde evinde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı. Dünden önce son galibiyetini Kasım 2014’te Metalist Kharkiv karşısında alan Fırtına 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşamıştı.

MAREK HAMSIK GOLLE DÖNDÜ

Trabzon'da sakatlığının ardından dün ilk 11’de şans bulan Marek Hamsik golle döndü. Slovak yıldız 16. dakikada uçan kafayla golünü atarak klasını ortaya koydu. Hamsik 28 Eylül 2016’dan (Napoli-Benfica) bu yana Avrupa’da ilk kafa golünü Kızılyıldız’a attı.

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#Trabzonspor#Avrupa Ligi#Hamsik

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