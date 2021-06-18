Trabzonspor'un 4. transfer bombası Fode Koita!

Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi ünlü yıldızları kadrosuna katan bordo mavililer, Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Fode Koita’yı kadrosuna kattı.

30 yaşındaki Gineli santrfor ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

330 BİN EURO İMZA PARASI

Bordo mavililer, Koita’ya 2021-2022 sezonu için 1 milyon 100 bin Euro, 2022-23 sezonu için 1 milyon 150 bin Euro ve 2023-24, 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödeyecek.

Koita ayrıca her sezon için 333 bin Euro imza ücreti alacak. Tecrübeli oyuncu Süper Lig’de geçen sezon Kasımpaşa ile çıktığı 13 maçta 4 gole imza attı.