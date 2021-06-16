Son Dakika Transfer Haberi: Trabzonspor istiyordu, Tottenham'dan Watford'a gitti...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig'e yükselen Watford, ismi Trabzonspor ile anılan Danny Rose ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan yapılan açıklamada, Tottenham ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki deneyimli sol bek oyuncusunun bedelsiz olarak transfer edildiği duyuruldu.

Kariyerinde Peterborough, Bristol City ve Sunderland gibi takımlar bulunan Dany Rose böylece 2009 yılında forma giydiği eski takımı Watford'a geri dönmüş oldu.

Trabzonspor'un gündeminde olduğu konuşulan deneyimli sol bek, 29 kez de İngiltere Milli Takımı'nın formasını terletti.