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Trabzonsporlu yıldız skandal golle ilgili konuştu! İzleyenler gözlerine inanamamıştı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Süper Lig#Stefano Denswil
Trabzonsporlu yıldız skandal golle ilgili konuştu İzleyenler gözlerine inanamamıştı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 23:23

Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil, Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu. Stefano Denswil, Uğurcan Çakır ile arasındaki anlaşmazlık sonrası yenen golle ilgili de konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Karagümrük'ü 5-1 mağlup ederek puanını 49'a çıkardı.

Trabzonsporlu futbolcu Stefano Denswil, Karagümrük maçının ardından, “Gollerin arka arkaya gelmesiyle birlikte rakibimizin geri dönme ümitlerini bitirmiş olduk” dedi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo-mavili takımın stoper oyuncusu Stefano Denswil, “Daha önceki maçlarda büyük fırsatlar buluyorduk ancak değerlendiremiyorduk. İkiden fazla gol attığımız çok maçımız olmamıştı. Ancak bu akşam öyle olmadı. Daha önceki maçlarda golleri bulamadığınız zaman rakibinizi bir anlamda canlı tutmuş oluyorsunuz. Ama gollerin arka arkaya gelmesiyle birlikte rakibimizin geri dönme ümitlerini bitirmiş olduk aynı zamanda. Herkes çok mutludur ve maçın tadını çıkarmıştır. Saha içinde oynanan oyundan zevk aldık." dedi.

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Geçen hafta Uğurcan Çakır ile aralarındaki anlaşmazlık sonrası gelen gol hakkında konuşan Stefano Denswil, "Geçen hafta yenen ikinci gol ile ilgili pek bir şey demek istemiyorum. Orada bir iletişim hatası oldu. Herkesin o pozisyon üzerine kendi fikirleri olacaktır elbette. Ancak bu konu geride kaldı, artık geleceğe bakma zamanı. Umuyorum bu tür kazalar gelecekte yaşanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

BÜYÜK HATA GOLÜ GETİRDİ

Maçın 38. dakikasındaki gol öncesinde Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a faul yapıldı.

Kendi ceza sahasında kısa pasla başlayan Uğurcan Çakır, pasını Denswil'e attı ancak kendine pas atıldığını fark etmeyen Denswil ileri hattaki takım arkadaşlarıyla konuşuyordu.

BOŞ KALEYE TOPU GÖNDERDİ

Yaşanan anlaşmazlık sonrası Denswil'in önünden geçen topu iyi takip eden Oğuz Aydın boş kaleye skoru yaptı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Stefano Denswil

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