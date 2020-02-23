Trabzonsporlu taraftarlar "Fenerbahçe kaybetmez" diyor! Dev maçın heyecanını misliyle yaşa...

Bu bir ilandır

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki kapışma sonra erdi şimdi sıra dev derbide, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Galatasaray olacak!

TEK MAÇ fırsatıyla iddaa kuponlarında oldukça fazla yer bulan bu mücadelede Misli.com üyeleri hangi tercihlere yönelmiş inceledik, Trabzonsporlu taraftarların "Fenerbahçe kaybetmez" seçimlerine yoğunlaştığını fark ettik!

TRABZONSPORLU MİSLİ.COM ÜYELERİNİN %68'İ "FENERBAHÇE KAYBETMEZ" DİYOR!

Bu dev derbiyi kuponlarına ekleyen Fenerbahçeli taraftarların %37'si takımlarına güveniyor, %6'lık kesim ise beraberlikten yana!

Sarı lacivertlilerin %5'i direkt "Galatasaray kazanır" derken, toplamda %9'luk bir bölümün Kadıköy'de geleneğin sona ermesini beklediğini gördük.

Misli.com'daki Galatasaraylı iddaa oyuncularının %21'i takımlarından ümitli fakat %42 gibi büyük bir çoğunluk sarı kırmızılıların Kadıköy'den galibiyet çıkartamayacağını düşünüyor.

En dikkat çeken ise Trabzonsporlular oldu!

Bu maçı kuponlarına ekleyen bordo mavili taraftarların %68 gibi ezici bir kısmı Fenerbahçe'nin bu akşam kaybetmeyeceğini düşünüyor.

Beşiktaşlılar ise sadece %7 oranında Galatasaray'ı kuponlarına eklemiş.

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