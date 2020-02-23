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GeriFutbol Trabzonsporlu taraftarlar "Fenerbahçe kaybetmez" diyor! Dev maçın heyecanını misliyle yaşa...
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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Trabzonsporlu taraftarlar "Fenerbahçe kaybetmez" diyor! Dev maçın heyecanını misliyle yaşa...

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Trabzonsporlu taraftarlar "Fenerbahçe kaybetmez" diyor! Dev maçın heyecanını misliyle yaşa...
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Nefesler tutuldu, gözler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Kadıköy'de oynayacağı derbi maça çevrildi. Misli.com üyelerinin iddaa kuponlarını inceledik, Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçe'nin kaybetmeyeceğini düşündüğünü fark ettik! İşte detaylar...

Bu bir ilandır

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki kapışma sonra erdi şimdi sıra dev derbide, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de konuğu Galatasaray olacak!

TEK MAÇ fırsatıyla iddaa kuponlarında oldukça fazla yer bulan bu mücadelede Misli.com üyeleri hangi tercihlere yönelmiş inceledik, Trabzonsporlu taraftarların "Fenerbahçe kaybetmez" seçimlerine yoğunlaştığını fark ettik!

Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe kaybetmez diyor Dev maçın heyecanını misliyle yaşa...

TRABZONSPORLU MİSLİ.COM ÜYELERİNİN %68'İ "FENERBAHÇE KAYBETMEZ" DİYOR!

Bu dev derbiyi kuponlarına ekleyen Fenerbahçeli taraftarların %37'si takımlarına güveniyor, %6'lık kesim ise beraberlikten yana!

Sarı lacivertlilerin %5'i direkt "Galatasaray kazanır" derken, toplamda %9'luk bir bölümün Kadıköy'de geleneğin sona ermesini beklediğini gördük.

Misli.com'daki Galatasaraylı iddaa oyuncularının %21'i takımlarından ümitli fakat %42 gibi büyük bir çoğunluk sarı kırmızılıların Kadıköy'den galibiyet çıkartamayacağını düşünüyor.

En dikkat çeken ise Trabzonsporlular oldu!

Bu maçı kuponlarına ekleyen bordo mavili taraftarların %68 gibi ezici bir kısmı Fenerbahçe'nin bu akşam kaybetmeyeceğini düşünüyor.

Beşiktaşlılar ise sadece %7 oranında Galatasaray'ı kuponlarına eklemiş.

Hemen buradan Misli.com'a üye ol, dev derbinin heyecanını misliyle yaşa!

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli "FB-GS" maçını değerlendirdi! İddaa kuponu paylaştı...

MevzuBahis | 21-23 Şubat 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan Süper Lig maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponlarını paylaştı.
daha fazla video için

Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçe kaybetmez diyor Dev maçın heyecanını misliyle yaşa...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

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