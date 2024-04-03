Trabzonsporlu futbolculardan protesto! Hareketsiz kaldılar

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da PFDK kararları protesto edildi.

Başlangıç düdüğünün çalınmasıyla birlikte Trabzonsporlu futbolcular kendi yarı sahasının ortasına gelip hareketsiz durdu.

Konyasporlu oyuncular ise kendi yarı sahasında top çevirdi.

Bir dakikalık protestonun ardından Trabzonsporlu oyuncular maça devam etti.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek." denildi.