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Trabzonsporlu futbolculardan protesto! Hareketsiz kaldılar

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#Trabzonspor#Süper Lig#Konyaspor
Trabzonsporlu futbolculardan protesto Hareketsiz kaldılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2024 20:41

Trabzonsporlu futbolcular, TFF'yi protesto etmek için Konyaspor maçının ilk dakikasında hareketsiz kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da PFDK kararları protesto edildi.

Başlangıç düdüğünün çalınmasıyla birlikte Trabzonsporlu futbolcular kendi yarı sahasının ortasına gelip hareketsiz durdu.

Konyasporlu oyuncular ise kendi yarı sahasında top çevirdi.

Bir dakikalık protestonun ardından Trabzonsporlu oyuncular maça devam etti.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek." denildi.

Trabzonsporlu futbolculardan protesto Hareketsiz kaldılar

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#Trabzonspor#Süper Lig#Konyaspor

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