MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'dan Wolfsburg'a Yunus Mallı teklifi!
GeriFutbol Trabzonspor'dan Wolfsburg'a Yunus Mallı teklifi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 01.01.2021 - 18:46 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'dan Wolfsburg'a Yunus Mallı teklifi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'dan Wolfsburg'a Yunus Mallı teklifi!
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'un Wolfsburg'ta oynayan Yunus Mallı için harekete geçtiği  belirtildi. Bundesliga ekibinde fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu için Süper Lig'den bazı kulüplerin de devrede olduğu kaydedildi.

Süper Lig'in dev kulüpleriyle her transfer dönemi ismi geçen Yunus Mallı için flaş gelişmeyi duyurdular.

Alman basınından BILD'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Yunus Mallı için Wolfsburg'un kapısını çaldı.

Yunus Mallıdan Süper Lig ve transfer itirafı
Yunus Mallı'dan Süper Lig ve transfer itirafı!

Haberde; Yunus ile Türkiye'den birkaç kulübün daha ilgilendiği ancak resmi bir girişimde bulunulmadığı belirtildi.

2016-2017 sezonunun devre arasında yaklaşık 12.5 milyon Euro’ya Mainz’dan, Wolfsburg’a transfer olan Yunus Mallı’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

TÜRK FUTBOLUNA İLGİM VAR

Yunus Mallı, geçtiğimiz günlerde Süper Lig'e transfer ihtimalini "Her zaman takip ediyorum. Çoğunlukla hafta sonu maçlarının özetlerini izleme şansı buluyorum. Küçüklüğümden beri Almanya’da oynamama rağmen, Türk futboluna hep ilgim vardı. Türkiye’de mücadeleci bir futbol oynanıyor, oyuncular takımları için her şeylerini veriyorlar. Ligde teknik olarak da yetenekli oyuncular var. Severek izliyorum. Orada hiç oynamadığım için detaylara girip, yorum yapmam doğru olmaz." şeklinde değerlendirmişti.

Bu sezon Wolfsburg'ta 2 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 63 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

 
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle