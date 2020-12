Yunus Mallı'dan Süper Lig ve transfer itirafı!

2016-2017 sezonunun devre arasında yaklaşık 12.5 milyon Euro’ya Mainz’dan, Wolfsburg’a transfer olan Yunus Mallı’nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Avrupa’dan da teklifler alan 28 yaşındaki futbolcuyla Türkiye’den; başta Trabzonspor olmak üzere Galatasaray ve Başakşehir’in ilgilendiği konuşuluyor. Yunus Mallı, Fanatik'e verdiği röportajda geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Yunus Mallı'nın açıklamaları:

Yıldız oyuncu olarak sahada olmamak nasıl bir duygu?

“Pek de memnun edici bir durum değil. Mainz’dan buraya geldiğimde ilk iki sene içerisinde çok sayıda maç yaptım. Karşılaşmaların büyük bir bölümünde oynadım ama o dönemler takım olarak iyi değildik. Bu kez de takım başarılı giderken, benim de oynama sürelerim azaldı.”

Avrupa’da, Türk oyuncuların sayısının artmasını neye bağlıyorsun?

“Oyuncularımız, Türkiye Ligi’nde kendilerini geliştirerek önemli bir adım attılar. Avrupa’daki kulüpler, oyuncularımıza daha fazla ilgi göstermeye başladı. Örneğin Lille’e önce Zeki Çelik gitti. Zeki orada hem karakteri hem de oyunculuğuyla herkese kendisini kabul ettirdi. Sonrasında Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz’ı aldılar. Eğer biz Avrupa’da ülkemizi iyi şekilde temsil edersek, yurt dışında oynayan futbolcularımızın sayısı daha da artacaktır.”

Sezon sonunda sözleşmen bitiyor ve birçok takım seni istiyor. Düşüncen nedir?

“Wolfsburg’da her zaman hedefimler ve inancım vardı. Bu motivasyonla her transfer döneminde kulüpte kalmayı tercih ettim. Şu an için görünen; bu şartlarda sezon sonunda yollarımızın ayrılacağı yönünde. Ancak geleceğim önümüzdeki haftalarda da netleşebilir. Bundesliga’da yaklaşık 10 yıldır oynuyorum, 200’den fazla maça çıktım. Önemli tecrübeler ve deneyimler elde ettim. Geleceğimle ilgili önemli bir karar verirken, buna yüzde 100 inanmam ve ailemin de onaylaması çok önemli. Gidersem, gittiğim yerde oynamam gerekiyor. Çünkü oynamak istiyorum.”

Süper Lig’i takip edebiliyor musun?

“Her zaman takip ediyorum. Çoğunlukla hafta sonu maçlarının özetlerini izleme şansı buluyorum. Küçüklüğümden beri Almanya’da oynamama rağmen, Türk futboluna hep ilgim vardı. Türkiye’de mücadeleci bir futbol oynanıyor, oyuncular takımları için her şeylerini veriyorlar. Ligde teknik olarak da yetenekli oyuncular var. Severek izliyorum. Orada hiç oynamadığım için detaylara girip, yorum yapmam doğru olmaz.”

Yunus Mallı’nın saha içindeki pozisyonu nedir?

“Benim en sevdiğim ve takım içinde en verimli olacağım mevkii 10 numara ya da 8 numara. Oyun sisteminin merkezinde görev alabilirsem, bu benim adıma çok iyi oluyor. Sağ ve sol açık oynadığım maçlar da oldu ama kendimi en iyi hissettiğim merkez ve forvet arkası.”

Fiziksel olarak kendini nasıl hissediyorsun?

“Açıkçası ne kadar ekstra antrenman yaparsanız yapın, bir maç temposu kadar olamaz. Maç eksikliğini daha az hissetmek adına her zaman ekstra çalışıyorum. Şu an oynamamak bir motivasyon kaybı yaratsa da pozitif kalmaya devam ediyorum. Tekrar sahada olacağımı biliyorum. Kendimi gelecek maçlara hazırlamak adına o kararlılığa ve motivasyona her zaman sahibim.”

Wolfsburg’da 4. yılını geçiriyorsun ve kulübün durumu nedir?

“Buraya büyük hedeflerle transfer olmuştum. İlk iki yıl, takım halinde istediğimiz sonuçları alamayınca, istediğimiz performansı da gösteremedik. Wolfsburg gibi hedefleri olan bir kulüp için bu iyi bir durum değildi. Bu zaman zarfında farklı hocalar geldi ve yönetim değişikliği oldu. İstikrar sağlanmadı. Son iki yılda ise çıkışa geçtik. Bu sezon Avrupa Kupaları’na katılma yolunda ligde 4. sıradayız. Takım iyi oynuyor ve ligde sadece tek mağlubiyet aldık.”

Bu sezon sadece iki maçta forma giyebildin, bu seni nasıl etkiledi?

“Elbette çok iyi yönde etkilemedi. Bir oyuncu olarak her zaman sahada olmak ve takıma katkı sağlamak istersiniz. Şu anki süreçte elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Fırsat geldiğinde, takımın bana ihtiyacı olduğunda hazır olmaya çalışıyorum. Ekstra idmanlar yapıyorum. Takım iyi giderken, teknik ekip de değişikliğe sıcak bakmıyor. Ancak sonradan da olsa oyuna dahil olmak istiyorsunuz. Bu olmayınca kafanızda soru işaretleri ortaya çıkıyor.”

Süper Lig’de oynamak ister misin?

“Bunu daha önce de söylemiştim; Bir gün Türkiye’de Süper Lig’de oynamak isterim. Türkiye her zaman benim için bir opsiyon ve ülkemi seven biri olarak zamanı geldiğinde kariyerimi orada sürdürmek güzel olur. Ancak bu zamanı iyi bulmak lazım. Ne zaman olduğunu gelecek haftalar gösterir. Türkiye’de istikrarlı bir takıma gitme ve şampiyonluk yaşama şansım varsa, teklifi geri çevirmek için bir sebep göremiyorum.”

Türkiye’den bir teklif aldın mı?

“Geçmişte transfer dönemlerinde Türkiye’den benimle ilgilenen kulüpler oldu ve oluyor da. Şu an isim vermek yanlış olur ama Bundesliga’da kendimi hep iyi hissettim. Mutluydum ve Almanya’da yapacaklarımı tamamlamadığıma inanıyordum. Avrupa’dan da teklifler gelmesine rağmen de kalmaya devam ettim. Transferimle ilgili konularda yetkili kişi menajerim ve aynı zamanda amcam İlhan Mallı’dır. Ben bu süreçte işin sadece futbol kısmına odaklanmak istiyorum. Bu konulara fazla girmek istemiyorum.”

Türkiye, EURO 2020’de ne yapar ve kadroda olmak istiyor musun?

“En son 2019’da Milli formayı giydim. 2020 finallerinde olacağımız için mutlu ve gururluyum. Takımımda az süre alınca, hocamızın beni kadroya çağırmaması da doğal. Her hafta kulüplerinde oynayan arkadaşlarım çağrılmayı hak ediyor. Şenol Güneş hocamız dışında teknik ekipten beni arayıp, durumumu soruyorlar. Milli Takım’da ve EURO 2020’de yer alma şansımı, elbette sonuna kadar zorlayacağım. Ancak bunun için kulübümde oynamam gerekiyor. Milli Takım durumum da gelecek kararımı verirken bir sebep olacaktır.”

‘Grupta başarılı oluruz’

“İsviçre, İtalya ve Galler’in yer aldığı finallerde Milli Takımımız, bu grupta başarılı olur. Gençlerin ve tecrübelilerin bir arada olduğu iyi bir takımız. Avrupa’nın önemli kulüplerinde oynayan futbolcuların çokluğu, büyük turnuvalar için çok önemli. Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. İyi bir hava yakalarsak da çok iyi yerlere geliriz.”

