Trabzonspor'dan Visca ve Alex Teixeira atağı! Stojanovic, Wesley Yusuf Erdoğan, Djaniny ve İsmail Çokçalış...

Hücum hattında kanatlara takviye düşünen Trabzonspor, Jiangsu Suning'den ayrılan Alex Teixeira ile birlikte Başakşehir’den Edin Visca için yoğun girişimlerini sürdürüyor.

Visca’yı Avcı’nın çok istemesi nedeniyle Başakşehir’e 1 milyon euronun yanında Hüseyin Türkmen ve Abdülkadir Parmak önerilirken, Texeira için de menajeri ve oyuncu ile şartların görüşüldüğü belirtildi.





Bordo-mavililer, sağ bek için Dinamo Zagreb'in milli sağ beki Petar Stojanovic ile Juventus’tan Wesley ile temasta. Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan için de ille de bonservis isterken, Trabzonspor ise bu transferi takas ile bitirmek için uğraşıyor. (Günebakış)

DJANINY'E TEKLİF VAR

Bu arada Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Djaniny'e Arabistan ekibi Al Hilal'in talip olduğu öne sürüldü.



Haber61'de yer alan habere göre; Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı Arap ekibinin menajerler aracılığıyla bordo-mavili futbolcuyla temas kurduğu belirtiliyor. Abdullah Avcı onay verirse Djaniny takımdan ayrılacağı kaydedildi. Djaniny, Trabzonspor'da 12 maçta 1 gol attı.

SAĞ BEK İÇİN İSMAİL ÇOKÇALIŞ İDDİASI

Öte yandan Antalyaspor karşısında kenar beklerden yeterli katkı alamayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın ara transfer döneminde özellikle savunmanın sağı için 'acil' transfer istediği öğrenildi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Serkan Asan'ın beklentilerin uzağında kalması, Pereira'nın ise oynadığı maçlarda agresif tavırları nedeniyle hemen kart görmesi, tecrübeli çalıştırıcıyı bu mevki için zorunlu arayışlara itti. Yönetiminden sağ bek isteğinde bulunan teknik direktör Avcı'nın gönlünden geçen ismin ise Bursaspor formasını giyen 20 yaşındaki İsmail Çokçalış olduğu ifade edildi.

Bu sezon yeşil-beyazlı takımda toplam 16 maça çıkan genç sağ bek, ofansif yönüyle tanınıyor. İsmail Çokçalış bu mücadelelerde 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Bursaspor ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan İsmail'i yönetim bir sonraki satıştan önemli bir payı Bursaspor'a vermek kaydıyla anlaşmak istiyor. Bursa yönetiminin teklifi değerlendirdiği, yakın bir süre içinde yanıt vereceği bildirildi. İsmail Çokçalış Ümit Milli Takımı'nda oynuyor.

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