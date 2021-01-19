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GeriFutbol Trabzonspor Hakan Arslan transferi için düğmeye bastı
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Futbol
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Hakan Arslan transferi için düğmeye bastı

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Trabzonspor, Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ı listesine aldı. Avcı da yönetime, "Ne vereceğini bilmediğimiz yabancıdan iyidir" dedi ve transfer için düğmeye basıldı.

Berat Özdemir'in transferinin ardından merkez orta sahaya bir isim daha katmayı planlayan Fırtına'da sürpriz bir isim gündeme geldi: Hakan Arslan...

Enzo Perez'le yapılan görüşmelerde mesafe kaydeden ancak henüz transferi sonuçlandıramayan Trabzonspor, bu sezon 5 golle, yıldızlaşan Sivasspor'un kaptanına kancayı taktı.

Trabzonspor Hakan Arslan transferi için düğmeye bastı

Bu hafta görüşülecek

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da yönetime, "Ne vereceğini kestiremediğimiz kapalı kutu yabancıdan iyidir. En azından yıllardır bildiğimiz, izlediğimiz bir oyuncu" raporunu verdi. Bunun üzerine Ahmet Ağaoğlu ve ekibi çalışma başlattı. Yiğidolar ile hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi. (Fanatik)

Trabzonspor Hakan Arslan transferi için düğmeye bastı

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