Trabzonspor'dan TFF'ye Şanlıurfa başvurusu

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Trabzonspor, Altay maçının 14 Mayıs'ta Şanlıurfa'da oynanması, kupa töreninin ise 15 Mayıs'ta Trabzon'da yapılması için TFF'ye başvurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu’nda şampiyonluğumuzu ilan ettiğimiz Fraport TAV Antalyaspor karşılaşması sonrası Medical Park Stadyumu’nun gerek zemininde gerekse teknik ve fiziki altyapı şartlarında müsabaka oynanmasını engelleyecek ağır tahribat oluştuğu tespit edilmiştir.

Mevcut tespitlerimiz değerlendirildiğinde, 37. haftada kendi sahamızda oynayacağımız Altay müsabakasının, sahamızda oynanmasının, sporcu sağlığını ciddi derecede tehlikeye sokabileceği, futbolumuzun görsel açıdan kötü bir görüntüye yol açılarak marka değerine ciddi zarar verilebileceği, maçın yayın, reklam vb. süreçlerinin sağlıklı işleyemeyeceği gibi tehlikelerin yaşanabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

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Bu doğrultuda Altay karşılaşmasının 14 Mayıs, Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadyumu’nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurular gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Spor Toto Süper Lig 2021 – 2022 Sezonu şampiyonluk töreninin ise 15 Mayıs, Pazar günü Trabzon Medical Park Stadyumu’nda yapılması için yine Türkiye Futbol Federasyonu’na gerekli başvurular yapılmıştır."