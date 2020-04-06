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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2020 - 17:11,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'dan son dakika Sörloth açıklaması! ''Trabzon'dan ayrıldı...''

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Trabzonspor'dan son dakika Sörloth açıklaması! ''Trabzon'dan ayrıldı...''
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Trabzonspor, yaptığı açıklama ile Alexander Sörloth'un Trabzon'dan ayrıldığını ve 2 Mayıs günü antrenmanlara başlanacağını belirtti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Oyuncularımızdan Alexander Sörloth Norveç Hükümeti tarafından gönderilen özel uçakla ve Erce Kardeşler Trabzon Valiliği tarafından verilen şehirler arası seyahat belgesiyle Trabzon'dan ayrılmış bulunmaktadır.

Futbol A takımımızın 2 Mayıs 2020 günü 15.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak hazırlıklarına başlaması planlanmaktadır

 

Trabzonspordan son dakika Sörloth açıklaması Trabzondan ayrıldı...

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