Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın sakatlığı ciddi!

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor'da bu maç için yapılan son antrenmanda sakatlanan genç futbolcu Yusuf Sarı'nın yan bağlarında esneme olduğu belirtildi.

Tedavi için Fransa'ya giden 20 yaşındaki futbolcunun 1-2 ay arası sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Trabzonspor'un konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.





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