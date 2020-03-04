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Futbol
Haber Giriş: 04.03.2020 - 14:25,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın sakatlığı ciddi!

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Trabzonspor'da Yusuf Sarı'nın sakatlığı ciddi!
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Trabzonspor'da geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sırasında sakatlanan Yusuf Sarı, 1-2 ay sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Trabzonspor'da bu maç için yapılan son antrenmanda sakatlanan genç futbolcu Yusuf Sarı'nın yan bağlarında esneme olduğu belirtildi.

Tedavi için Fransa'ya giden 20 yaşındaki futbolcunun 1-2 ay arası sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Trabzonspor'un konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Trabzonsporda Yusuf Sarının sakatlığı ciddi

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