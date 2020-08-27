AA
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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanında oyuncular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Bordo- mavili takımın, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edeceği belirtildi.
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