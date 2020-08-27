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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 14:42 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki günün ilk antrenmanında oyuncular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

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Bordo- mavili takımın, akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edeceği belirtildi.

 

Trabzonsporda yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

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