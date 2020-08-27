MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe transfer açıklaması
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe transfer açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 27.08.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe transfer açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme'den Fenerbahçe transfer açıklaması
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor'un yıldız futbolcularından Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarına cevap verdi.

Anthony Nwakaeme, basında çıkan Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu. Ülkesi Nijerya'nın Punch gazetesine konuşan Trabzonsporlu futbolcu, Fenerbahçe sorularına cevap verdi.

31 yaşındaki futbolcu, ''Medyanın söylediği birçok şey duydum. Ben hala Trabzonspor oyuncusuyum ve ayrılmak gibi bir niyetim yok.

''EĞER AYRILACAKSAM...''

Trabzonspor ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Eğer ayrılacaksam da kulübümü mutlu edecek bir teklif gelmesi gerekiyor.'' sözlerini kullandı.
Gazetenin haberinde ayrıca Trabzonspor'un Anthony Nwakaeme için 6 milyon euro bonservis ücreti belirlediğine yer verildi.

Son Dakika | Trabzonsporun yıldız ismi Anthony Nwakaemeden Fenerbahçe transfer açıklaması

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle