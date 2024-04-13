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Trabzonspor'da Umut Bozok'un el hareketi çok konuşuldu! Büyük tepki çeken olay sonrası açıklama

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#Trabzonspor#Süper Lig#Umut Bozok
Trabzonsporda Umut Bozokun el hareketi çok konuşuldu Büyük tepki çeken olay sonrası açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 19:37

Trabzonspor'un Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Umut Bozok'un yaptığı el hareketi tepki çekmişti. Umut Bozok'ta konuya dair açıklama geldi.

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Trendyol Süper Lig'de üçüncülüğü hedefleyen Trabzonspor, 32. haftanın açılış maçında Sivasspor'u konuk etti.

Trabzonspor sahasında Sivasspor'a tek golle kaybederken maç sonrası en çok konuşulan konuların başında Umut Bozok'un yaptığı el hareketi geldi.

Maçın ikinci yarısında Mahmoud Trezeguet'nin yerine oyuna giren Umut Bozok'un yaptığı el hareketi çok konuşuldu.

Sosyal medyada tepki çeken Umut Bozok, hareketinin bir şakalaşmadan ibaret olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sivasspor ile oynadığımız maç öncesi takım arkadaşlarımla aramızdaki şakanın çarpıtılarak farklı şekilde servis edildiğini büyük bir şaşkınlıkla takip etmekteyim. Arkadaşlarımla şakalaşırken ortaya çıkan bu görüntüden dolayı üzüntümü belirtirken, taraftarlarımızın da hayat ürünü teorilerle kamuoyunu farklı şekilde yönlendirmeye çalışan bu tarz yorumlara itibar etmemesini dilerim"

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#Trabzonspor#Süper Lig#Umut Bozok

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