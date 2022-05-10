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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Kayserispor taraftarına tepki: 'Bunlara kardeş takım diyoruz, çok ayıp...'

#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Trabzonspor Haberleri
Trabzonsporda Uğurcan Çakırdan Kayserispor taraftarına tepki: Bunlara kardeş takım diyoruz, çok ayıp...

Trabzonspor'un file kalecisi Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası'nda 4-2 mağlup oldukları Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kayserispor - Trabzonspor maçından fotoğraflarKayserispor - Trabzonspor maçından fotoğraflar
Kayserispor - Trabzonspor maçından fotoğraflar

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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Kayserispor karşısında 4-2 mağlup olup kupadan elendikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Karşılaşma boyunca tribünlerde kendilerine yabancı maddeler atıldığını ifade eden Çakır, "Çok ayıp, ellerine ne geçtiyse bize attılar. Bunlara bir de kardeş takım diyoruz. Taraftarımız bu yaşananları unutmasın." dedi.

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Uğurcan Çakır sözlerini şöyle sürdürdü:

Kayserispor'u tebrik ediyorum. Sadece takımını tebrik ediyorum, taraftarlarını değil. Taraftar bugün maçın başından itibaren ellerine ne geçtiyse sahaya fırlattı. Buraya şampiyon bir takım geldi. O hürmeti biz beklerdik ama onlar ne bulduysa bize fırlattı.

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'Ellerine geçen her şeyi attılar"

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşa açıklama yapan bir diğer isim Tymoteusz Puchacz da "Kayserispor takımını tebrik ederim ancak oyuncularımız, teknik ekibimiz yaralandı. Ellerine geçen her şeyi bize attılar, bu görüntüler çok çirkin." şeklinde konuştu.

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#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Trabzonspor Haberleri

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