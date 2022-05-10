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Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı: 'Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı eliyorsun...'

#Hikmet Karaman#Kayserispor#Trabzonspor
Hikmet Karaman gözyaşlarını tutamadı: Fenerbahçeyi Beşiktaşı eliyorsun...

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, Trabzonspor'u eledikleri mücadele sonrası gözyaşlarına hakim olamadı...

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Trabzonspor'u 4-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, karşılaşmanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

'FENERBAHÇE'Yİ BEŞİKTAŞ'I ELİYORSUN...'

Sevincini tribünlerle paylaşan Karaman, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmede "Bir Anadolu takımı olarak Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı deplasmanda eliyorsun, o arada ligde de zorlu maçlara çıkıyorsun. Bir Anadolu takımı, ilk defa 3 büyük takımı eleyerek finale geldi. Trabzonspor futbol oynayamadı değil. Biz oynatmadık. Fenerbahçe'yi deplasmanda, ikinci yarı 10 kişi, Beşiktaş'ı deplasmanda eledik. O arada ligde Galatasaray ve Trabzonspor maçları. Bu işler kolay değil. Biz başardık. Oyuncularım bir dönem hak etmedikleri tepkiyle karşılaştı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Berna Hanım'a da ayrı bir paragraf açmak istiyorum. 3. senesi... Kupada final oynamak, düşme hattına inmeden ligi tamamlamak çok önemli." şeklinde konuştu.

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"FUTBOLCULARIMA REAL MADRİD'İ ÖRNEK VERDİM"

Devre arasında takıma yaptığı konuşmadan da bahseden Karaman, "Futbolun başarısı '30 puanı öne geçip kaybetti' diyerek ölçülmez. O arada kimlere kaybetmişiz ona bakmak lazım. Manchester City bile kaybetti Şampiyonlar Ligi'nde. Devre arasında oyuncularıma Real Madrid’in PSG ve Manchester City maçlarını örnek gösterdim. Taraftarlarımıza da yarattıkları atmosfer için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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BÜYÜKLERİ DEVİRE DEVİRE KUPAYA KOŞUYOR

Son 16 turunda Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yenen sarı kırmızılılar, yarı finalde Fenerbahçe’yi yine dış sahada 1-0’la geçti. Son olarak yarı finalin ilk buluşmasında lig şampiyonu Trabzonspor’a 1-0 kaybeden Kayseri ekibi, rövanşta da henüz 3. dakikada geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 4-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Ligdeki son 5 iç sahada karşılaşmasında sadece 1 puan alabilen Hikmet Karaman’ın öğrencilerinin kupa rövanşında Trabzonspor’u evinde 4 golle elemesi dikkat çekti. Sarı kırmızılılar, tarihinde 2. kez finalde mücadele edecek. Kayseri daha önce 2007-2008’de finale yükselirken, Gençlerbirliği’ni penaltılarda 11-10 yenerek tek şampiyonluğunu elde etmişti.

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