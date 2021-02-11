Trabzonspor'da Uğurcan Çakır takımdan ayrı çalıştı

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.



Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra ayak tenisi oynadı.



Futbolcuların idmanda neşeli olduğu gözlenirken, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra salonda çalışan kaleci Uğurcan Çakır, antrenmanda yer almadı.



Trabzonspor, Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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