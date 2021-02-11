MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'da Uğurcan Çakır takımdan ayrı çalıştı
GeriFutbol Trabzonspor'da Uğurcan Çakır takımdan ayrı çalıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır takımdan ayrı çalıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra ayak tenisi oynadı.

Futbolcuların idmanda neşeli olduğu gözlenirken, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra salonda çalışan kaleci Uğurcan Çakır, antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor, Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Trabzonsporda Uğurcan Çakır takımdan ayrı çalıştı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle