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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır kaleyi devralıyor!

#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Süper Lig
Trabzonsporda Uğurcan Çakır kaleyi devralıyor

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacakları Beşiktaş müsabakasında kalesini geri alıyor. Çaykur Rizespor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen oyuncu siyah-beyazlılarla oynanacak maçta kaledeki yerini alacak.

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Trabzonspor'un, penaltılarla 3-2 mağlup olduğu Çaykur Rizespor müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğurcan Çakır, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bordo-mavililerin sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçında kalesindeki yeri alacak. Milli maçlar sonrası takımın hazırlıklarına katılacak olan başarılı eldiven Dünya Kupası finallerine gidememenin moralsizliğini yaşarken, teknik direktör Abdullah Avcı oyuncusuyla görüşme yaparak, hafta sonu oynanacak olan maça motive edecek.

Uğurcan Çakır, İstanbul'da Beşiktaş ile oynanan maçın son bölümünde kırmızı kart görmüş, Gaziantep FK ile Trabzon'da oynanan maçta da cezası nedeniyle forma giyememişti.

Hüseyin Türkmen'e hazır ol mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ahmetcan Kaplan'dan gelen kötü haber sonrası takımın diğer savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'e hazır ol mesajı gönderdi. Sezon başından buya savunmada bölgesinde ciddi sakatlıklarla karşı karşıya kalan deneyimli teknik adam Edgar le ve Vıtor Hugo sonrası savunmayı Denswill ve Ahmetcan Kaplan'a emanet etmişti. 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın yerine; Avcı'nın, Denswill'in yanında Hüseyin Türkmen'e forma vermesi bekleniyor.

Hamsik durumu belirsiz

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Uzun süredir Hamsik'den yararlanamayan bordo-mavili takım Beşiktaş maçında oyuncusundan yararlanmayı planlıyor. Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren yıldız oyuncu kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Ağırıları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşayan oyuncunun durumu son ana kadar beklenecek.

Peres cezalı, Tymoteusz Puchacz dönüyor

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Peres, Beşiktaş ile oynanacak olan müsabakada forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine Dorukhan veya Serkan Asan ikilisinden biri tercih edecek olan Avcı, orta saha kurgusunu da buna göre şekillendirecek. Fenerbahçe maçında aldığı ceza nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyemeyen oyuncu Beşiktaş maçıyla birlikte teknik direktör Abdullah Avcı'nın forma vermesi halinde yeniden sahalara dönecek.

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#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Süper Lig

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