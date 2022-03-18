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Trabzonspor'da Stefano Denswil: "Sahayı suçlayamayız"

#Trabzonspor#Stefano Denswil#Süper Lig
Trabzonsporda Stefano Denswil: Sahayı suçlayamayız

Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 kaybeden lider Trabzonspor'da Stefano Denswil ve Manolis Sipois karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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İki takımın da eşit şartlarda oynadığını ve zemini suçlayamayacaklarını belirten Stefano Denswil, "Sahayı suçlayamayız. İki takım da aynı şartlarda oynadı. Bizim için hayal kırıklığı oldu, 3 puan için gelmiştik. Topun biraz iyi gitmesi ile birlikte istediğimiz oyunu oynayamadık. Buradan mutsuz ayrılıyoruz." diye konuştu.

Manolis Siopis ise "İlk yarıda 2-3 tane çok iyi pozisyonumuz vardı. Maçtan önce burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. İkinci yarıya golle başladık. Rakibimizin 2 tane penaltı golü oldu, geri döndük. Maçın son pozisyonunda penaltıyla rakibimiz kazandı. Buraya 3 puan için gelmiştik, 3 puanı alamadık. Milli aradan sonra önümüzdeki maça hazırlanacağız." dedi.

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#Trabzonspor#Stefano Denswil#Süper Lig

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