Trabzonspor'da Stefano Denswil: "Sahayı suçlayamayız"

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İki takımın da eşit şartlarda oynadığını ve zemini suçlayamayacaklarını belirten Stefano Denswil, "Sahayı suçlayamayız. İki takım da aynı şartlarda oynadı. Bizim için hayal kırıklığı oldu, 3 puan için gelmiştik. Topun biraz iyi gitmesi ile birlikte istediğimiz oyunu oynayamadık. Buradan mutsuz ayrılıyoruz." diye konuştu.

Manolis Siopis ise "İlk yarıda 2-3 tane çok iyi pozisyonumuz vardı. Maçtan önce burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. İkinci yarıya golle başladık. Rakibimizin 2 tane penaltı golü oldu, geri döndük. Maçın son pozisyonunda penaltıyla rakibimiz kazandı. Buraya 3 puan için gelmiştik, 3 puanı alamadık. Milli aradan sonra önümüzdeki maça hazırlanacağız." dedi.