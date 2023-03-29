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Trabzonspor'da Orhan Ak ve yeni teknik ekip idmanda

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#Trabzonspor#Orhan Ak#Kayserispor
Trabzonsporda Orhan Ak ve yeni teknik ekip idmanda
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 19:19

Trabzonspor, sahasında oynayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını teknik direktör Orhan Ak yönetiminde sürdürdü. 12 eksik oyuncuyla yapılan idmana, teknik ekibe yakın zamanda katılan 5 yeni isim de dahil oldu.

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Süper Lig'in 27nci haftasında sahasında Yukatel Kayserispor’u konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 16.30'da ilk 30 dakikası basına açık yapılan idman öncesinde teknik direktör Orhan Ak basın mensuplarına açıklama yaptı.

YENİ TEKNİK EKİP İDMANDA

Sezon sonuna kadar teknik direktörlük konusunda anlaşılan Orhan Akın teknik ekibine yakın zamanda katılan yardımcı antrenörler Halil Cihan Ünal ve Kerem Yavaş, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, kondisyon antrenörü Alper Aşçı ve atletik performans antrenörü Bilal Utku Alemdaroğlu da çalışmalarda yer aldı. Abdullah Avcı döneminde görev yapan analiz şefi Mesut Kabahasanoğlu da idmanda yerini aldı.

A TAKIMDA 12 EKSİK, ALTYAPIDAN OYUNCULAR İDMANDA

Yukatel Kayserispor maçının bugünkü hazırlıklarında A Milli takım kampından dönen oyuncular Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Eren Elmalı dinlendiği için katılmadı. Ülkesinin milli takım kampında olan Jens Stryger Larsen, Jean Philippe Gbamin, Anastasios Bakasetas ve Manolis Siopis, milli takımdan ayrılan ancak Trabzon'a dönüş yolunda olan Maxi Gomez, sol dizinde ödem bulunan Serkan Asan, U21 milli takımının Kosova ile oynadığı maçta sakatlanan Naci Ünüvar, sakatlıkları süren Mahmoud Trezeguet ile Dorukhan Toköz de idmanda yer almadı. Çok sayıda oyuncunun yokluğunda süren hazırlıklara altyapıda forma giyen genç futbolcular dahil edildi.

Antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından 5e 2 çalışması gerçekleştirildi. 6ya 6 ve 9a 9 oyun ile devam eden antrenman, şiddetli koşu ile tamamlandı.

Trabzonspor, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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#Trabzonspor#Orhan Ak#Kayserispor

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