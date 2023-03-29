Lazar Markovic, depremin olduğu gece yaşadıklarını anlattı! "Şanslıydık..."

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Türkiye'yi derinden sarsan ve yıkıcı etkiye neden olan depremlerden nasıl etkilendiği sorusunu yanıtlayan Markovic, “Depremden olduğu gece maç için Antalya’daydık. Ben ve birçok oyuncu Antalya’da kalmayı planlamıştık. O nedenle depremden doğrudan etkilenmedik. Şanslıydık bu konuda ama ne yazık ki depremden birçok insan etkilendi. Oynadığım takımın bulunduğu şehri ve depremden etkilenen bütün şehirlerin yanında olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

"TAKIM ARKADAŞLARIM SAYESİNDE ÇABUK ADAPTE OLDUM"

Adana Demirspor karşılaşmasında sergilediği performansı taraftarların beğenmesi ve takımda kalıcı olmasına yönelik taleplerini değerlendiren Markovic, Bunu yanıtlayabilecek kişi ben değilim. Burada kiralık oynuyorum. Gaziantep FK’nın oyuncusuyum. Buraya çabuk adapte olmamın sebeplerinden birisi, takım arkadaşlarımın ilk günden itibaren beni yanlarına alıp destek oldular. Onlara müteşekkirim” diye konuştu.

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"ABDULLAH AVCI VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Sırp futbolcu, kulüpteki başkan ve takımdaki hoca değişikliğine ilişkin soruyu, “Bu vesileyle şu an bizimle olmayan Abdullah Avcı ve ekibi beni buraya isteyen kişilerdi. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla bu işleri derinlemesine bilmiyorum. Sadece futbolcuyum. İşim sahada elimden gelenin en iyisini vermek ve ben de bunu yapmaya çalışıyorum” sözleriyle yanıtladı.

"DOĞRU KULÜP BULMAK ÖNEMLİ"

Markovic, depremden etkilenen takımların ligden çekilmesi ve futbolcuların farklı takımlara transfer olmasıyla ilgili ise, “Bütün oyuncular adına zor bir dönemdi. Kulüp bulabilmek için az zaman vardı. Sadece kulüp bulmak değil, doğru kulüp bulmak önemli ve bunun için az zaman vardı. Benim için işler biraz farklı gelişti. Trabzonspor isteyince görüştük. Kulübün ve taraftarın ne kadar büyük olduğunu bildiğim için benim adıma çabuk gelişen bir süreç oldu” değerlendirmesinde bulundu.

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"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Trezeguet’in yokluğunda sol kanatta oynaması sorulan 29 yaşındaki futbolcu, “Sağda da solda da oynayabiliyorum. Böyle bir yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Hocamız nerede bana ihtiyaç duyarda orada oynarım ve en iyisini yapmaya çalışıyorum. Amacım bu kulübe iyi bir hizmet sunabilmek” diye konuştu.