Trabzonspor'da Onuachu'nun kolu kırıldı! Başakşehir maçındaki pozisyona tepki...

Haberin Devamı

Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Trabzonspor'a Paul Onuachu'dan kötü haber geldi.

Maçın 67. dakikasında Başakşehir ceza alanı içerisindeki hava topu mücadelesinde yerde kalan Onuachu, sakatlarak yerini Enis Destan'a bırakmıştı. Nijeryalı golcünün kolunda kırık tespit edildiği açıklandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"VAR'DA GÖREMEDİĞİNİZ POZİSYONUN RÖNTGEN GÖRÜNTÜSÜ"

Haberin Devamı

Trabzonspor, sosyal medya hesabından pozisyona penaltı kararı çıkmamasına tepki gösteril videonun sonuna da Onuachu'nun kolunun röntgen görüntüsünü koydu.