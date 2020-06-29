Trabzonspor'da Nwakaeme etkisi: 2 hafta 4 puanlık kayıp

Süper Lig’de dün sahasında MKE Ankaragücü karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybeden Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda üstünlüğünü koruyamamanın sıkıntısını yaşadı. Bordo-mavililer, ligde üstünlük sağladığı karşılaşmanın 10’undan 3 puanla ayrılamayarak, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 22 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı. Sezon başında takıma dahil edilen Daniel Sturridge ile Obi Mikel ile geçtiğimiz aylarda yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor´da kaptan Jose Sosa´nın ardından Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban gibi önemli oyuncuların sakatlık yaşaması, şampiyonluk yolunda kaybedilen kritik puanlarda etkili oldu.

SON 2 HAFTADA 4 PUAN KAYIP

Bordo-mavililer bu zorlu periyotta özellikle de son iki haftada 4 puan kaybı yaşarken, yedek kulübesinde ise alternatif oyuncu sıkıntısı yaşadı. Bilhassa, 14 gol, 8 asistle takımın hücum gücünün önemli bölümünü oluşturan Nwakaeme’nin yokluğu hissedildi. Trabzonspor, Nijeryalı futbolcunun forma giymediği Beşiktaş, Alanya ve Ankaragücü maçlarında ikişer puan kaybetti.

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