Trabzonspor'da Marek Hamsik takım arkadaşlarını coşturdu

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Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo mavililer, sezonu şampiyon tamamlayarak 38 yıllık özleme son verdi.

Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu kazanan Marek Hamsik, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sloven yıldız, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken "İlk şampiyonluğumu Trabzonspor'da yaşayacağımı tahmin etmek imkansızdı. Bu insanları mutlu etmek harika. Sahada taraftarlarla birlikte bu şampiyonluğu kutladık. Onlarla birlikle bunu uzun yıllar yaşayacağız." diye konuştu.

Röportaj sırasında takım arkadaşlarıyla sık sık tezahürat yaparak şampiyonluğu kutlayan Hamsik'in, "Trabzon!" şeklinde bağırarak arkadaşlarını coşturması da neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

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