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Trabzonspor'da Kouassi fırtınası! Oynayacağı ilk maç...

#Trabzonspor#Kouassi#Süper Lig
Trabzonsporda Kouassi fırtınası Oynayacağı ilk maç...

Trabzonspor'un yeni transferi, antrenmanlarda şov yapıyor. Hızı ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Kouassi, teknik heyetin beğenisini kazanırken, sezonun ikinci yarısını sabırsızlıkla bekliyor.

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Devre arası gelmeden Trabzonspor’un transferini açıkladığı Jean Evrard Kouassi, idmanlara hızlı başladı. Fanatik'in haberine göre fiziksel açıdan ciddi bir eksiği bulunmayan Fildişili kanat oyuncusu, antrenmanlarda rüzgar gibi esiyor. Hızı ve driplingleriyle fark yaratan 27 yaşındaki Kouassi, şimdiden teknik heyetin gözüne girdi. Abdullah Avcı’nın takıma alışması ve adaptasyon sürecinin hızlanması için erkenden antrenmanlara dahil ettiği Kouassi, sezonun ikinci yarısını sabırsızlıkla bekliyor. Ara transfer tescil dönemi 12 Ocak’ta resmen başlayacağı için Kouassi’nin lisansı bu tarihte aktif hale gelecek.

Afrika Uluslar Kupası iptal olursa...

Dolayısıyla başarılı futbolcu, ikinci yarının ilk maçı olan Yeni Malatya mücadelesini kaçıracak. Eğer Afrika Kupası’na gitmez ise Sivasspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Mart ayından bu yana Fildişi Sahili Milli Takımı’ndan düzenli davet alan Kouassi, Afrika Kupası iptal edilirse Trabzon’da kalacak.

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