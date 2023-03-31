Trabzonspor'da gözler transfere çevrildi! Nwakaeme sürprizi, açıklama geldi...

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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın başkan seçilmesiyle gelecek sezonun kadro planlaması başladı.

Abdullah Avcı'nın istifası sonrası sezonu Orhan Ak ile tamamlama kararı alan Ertuğrul Doğan yönetimi gözünü transfere çevirdi.

Listenin başında Borini var! 'Tekliflere açığım'

İsmi Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Fabio Borini'den transfer açıklaması geldi. Fatih Karagümrük'ün yıldız futoblcusu Borini; "Özellikle ligin ilk 5 sırasındaki takımlar durumumu sordu. Kariyerimi düşünmek zorundayım. Sözleşmem haziran ayında bitiyor. Sonrasında ailemle görüşüp, en iyi kararı vereceğim. Her teklife açığım" dedi.

Borini, bu sezon çıktığı 23 lig maçında 15 gol atarken, 9 da asist yaptı.

"İsterlerse Nwakaeme'yi getiririm"

Trabzonspor'un geçen sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan Anthony Nwakaeme, sözleşmesi sona erince Al Fahya'ya imza atmıştı. Ertuğrul Doğan'ın yönetiminde bulunan Nevzat Kaya, Nwakaeme için sürpriz bir açıklama yaptı.

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Fanatik'in haberine göre Nijeryalı futbolcuyla yakın bir dostluğu bulunan Nevzat Kaya, transferle ilgili soruya; "Haftada bir görüşüyoruz. O İstanbul’a gelince, ben Suudi Arabistan’a gidince mutlaka görüşüyoruz. Yeni yönetim, başkan, hoca isterse seve seve getiririm yani. Hiç problem değil. Yeter ki, hoca ve başkan istesin" yanıtnı verdi.

Gana basını Mensah'ı yazdı

Gana basınında çıkan iddiaya göre Kayserisporlu Bernard Mensah yeni sezonda Trabzonspor'da forma giyecek. Kulübüyle sözleşmesi sezon sopnunda bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu için şimdiden görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mensah bu sezon çıktığı 19 maçta 3 gol kaydetti.

Trabzonspor'un Mensah'ı sezon sonunda sözleşmesi bitecek Marek Hamsik'in yerine düşündüğü ifade edildi.