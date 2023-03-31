Olimpiu Morutan, Galatasaray'a geri dönmeyecek!

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Galatasaray'ın sezon başı 5.5 milyon Euro şartlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Pisa’ya kiraladığı Olimpiu Morutan’ın gelecek planlarında Türkiye’ye dönmek yok.

Morutan şartlı opsiyonun devreye girmesi için en az 25 maçta 45 dakika oynama şartını yerine getirirken menajeri Ioan Becali oyucusunun durumuyla ilgili olarak La Nazione’ye şu açıklamayı yaptı:

“Morutan, büyük ihtimalle İtalya’da kalacak. Kesinlikle Türkiye’ye geri dönmeyecek. İtalyan kulüpleri, Morutan’a ilgi duyuyor. Ancak öncelik Pisa’da.”