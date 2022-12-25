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Trabzonspor'da Gomez&Bakasetas varsa büyük maçlar dert değil

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#Trabzonspor#Bakasetas#Maxi Gomez
Trabzonsporda Gomez&Bakasetas varsa büyük maçlar dert değil
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe’yi de boş geçmediler. 2-2’lik Beşiktaş maçında olduğu gibi, sarı lacivertlilere karşı da ilk golün asisti Bakasetas’tan gelirken, topu ağlara yollayan isim ise Maxi Gomez oldu.

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Trabzonspor’da Bakasetas ile Maxi Gomez dev maçlarda başarılı bir işbirliği yapıyor. 10. haftada oynanan ve 2-2 biten Beşiktaş maçının 11. dakikasında Bakasetas’ın asistinde, Gomez topu ağlara yollamış ve Trabzon’u 1-0 öne geçirmişti. Dün de 61’de Yunan oyuncunun pasında skoru 1-0’a getiren isim Uruguaylı oldu.

ÖNEMLi OLAN KAZANMAK

Maç sonu “Gol atmak önemli. Ama takımın mücadelesine yardımcı olmak daha önemli” diyen Gomez, şunları söyledi: “Dünya Kupası’nda oynadığım için gurur duydum. Mücadele ve duruştan gururluyum. Ankara deplasmanında asit yaptım, bu kez gol attım. Daha önemlisi kazanmak. Bu mutluluğu taraftarla paylaşmak... Şükürler olsun bunu yaşadık.”

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ÖNEMLi OLAN TARAFTARI EViNE MUTLU GÖNDERMEK

Trabzonspor’un ikinci golünü atan Trezeguet, galibiyette taraftarın katkısının büyük olduğunu vurgulayarak, “Sahada yalnız değildik, taraftar her an yanımızdaydı. Benim golümden daha önemli olan şey takımın kazanması ve taraftarımızı evlerine mutlu göndermek” dedi. · MAÇI da değerlendiren Mısırlı oyuncu şunları söyledi: “Fenerbahçe’ye hem gol attım. Hem de Fenerbahçe’ye karşı kazandık. Allah’a hamdolsun. Üç puanı kazandığımız için çok mutluyum.”

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#Trabzonspor#Bakasetas#Maxi Gomez

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