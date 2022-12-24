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Trabzonsporlu oyuncular Uğurcan Çakır, Maxi Gomez ve Marc Bartra, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın kendilerine iyi geldiğini belirten Uğurcan Çakır, "Fenerbahçe'ye saygı duyuyorduk, araya kadar çok iyi oynayarak geldiler. Ara bize iyi geldi. Bugün iyi bir maç oldu, seyirciler zevk almıştır. Karşımızda kaliteli bir takım, lig lideri vardı. Kazandık. Fenerbahçe'yi de kutluyorum ve başarılar diliyorum. Mutluyuz." şeklinde konuştu.

Trabzonspor formasıyla iç sahada ilk golünü atan Maxi Gomez, "Dünya Kupası'nda oynadığım için gurur duydum. Orada mücadele ve duruştan gururluyum. Ankara deplasmanında asit yaptım, bu kez gol attım. Daha önemlisi kazanmak. Bu mutluluğu taraftarla paylaşmak... Şükürler olsun bunu yaşadık." diye konuştu.

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Marc Bartra ise "Çok ama çok mutluyum. 3 puandan öte, yapabilme gücünü gösterdik. Arada çok büyük çalıştık. Hocamla videolar ve saha çalışmaları üzerinden Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Sahada her şeyi çok iyi uyguladık." dedi.