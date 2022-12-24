Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe'ye saygı duyuyorduk..."

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Fenerbahçe
Uğurcan Çakır: Fenerbahçeye saygı duyuyorduk...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 22:21

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Maxi Gomez ve Marc Bartra açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Trabzonsporlu oyuncular Uğurcan Çakır, Maxi Gomez ve Marc Bartra, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın kendilerine iyi geldiğini belirten Uğurcan Çakır, "Fenerbahçe'ye saygı duyuyorduk, araya kadar çok iyi oynayarak geldiler. Ara bize iyi geldi. Bugün iyi bir maç oldu, seyirciler zevk almıştır. Karşımızda kaliteli bir takım, lig lideri vardı. Kazandık. Fenerbahçe'yi de kutluyorum ve başarılar diliyorum. Mutluyuz." şeklinde konuştu. 

Trabzonspor formasıyla iç sahada ilk golünü atan Maxi Gomez, "Dünya Kupası'nda oynadığım için gurur duydum. Orada mücadele ve duruştan gururluyum. Ankara deplasmanında asit yaptım, bu kez gol attım. Daha önemlisi kazanmak. Bu mutluluğu taraftarla paylaşmak... Şükürler olsun bunu yaşadık." diye konuştu.

Haberin Devamı

Marc Bartra ise "Çok ama çok mutluyum. 3 puandan öte, yapabilme gücünü gösterdik. Arada çok büyük çalıştık. Hocamla videolar ve saha çalışmaları üzerinden Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Sahada her şeyi çok iyi uyguladık." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli

İdrar deyip geçmeyin birçok hastalığın habercisi olabilir... Hangi renk tehlikeli?

#Sağlık
Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı

Eşini öldürdüğünü itiraf etti ama serbest kaldı! 30 yıldan fazladır çözülemeyen sır: O gece ne yaşandı?

#Keith Hall
Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı Türkiye’de görülüyor mu Belirtileri neler | 8 SORU 8 YANIT

Strep A alarmı bitmeden kızıl endişesi başladı! Türkiye’de görülüyor mu? Belirtileri neler? | 8 SORU 8 YANIT

#Sağlık