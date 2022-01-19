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Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi üç şok birden

#Trabzonspor#Süper Lig#Galatasaray
Trabzonsporda Galatasaray maçı öncesi üç şok birden

Süper Lig'de Giresunspor'u konuk eden Trabzonspor'da cezalı duruma düşen Hüseyin Türkmen ve Yusuf Erdoğan, Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Müsabakanın ilk devresinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Abdülkadir'in durumu ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Giresunspor arasında oynanan maçta sarı kart gören Hüseyin Türkmen, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Hüseyin Türkmen, müsabakanın henüz 4. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

24 yaşındaki savunmacı, 23. haftadaki Galatasaray maçında sahadaki yerini alamayacak.

Mücadelenin 32. dakikasında oyundan alınan Hüseyin Türkmen, yerini yeni transfer Puchacz'a bıraktı.

Kararı beğenmeyen Hüseyin, direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

ABDÜLKADİR SAKATLANDI

Mücadeleye 11'de başlayan Abdülkadir Ömür, maçın 28. dakikasında sakatlık yaşadı.

Yaşadığı sakatlık sonrası bir süre seken Abdülkadir, oyuna devam edemezken yerine yeni transfer Yusuf Erdoğan dahil oldu.

YUSUF DA CEZALI

Müsabakaya sonradan dahil olan Yusuf Erdoğan, 77. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Galatasaray

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