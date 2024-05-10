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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan taraftara müjde!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Transfer
Trabzonsporda Ertuğrul Doğandan taraftara müjde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi. 3-4 transferin bitme aşamasında olduğunu ifade eden Doğan “Önümüzdeki günlerde 2 transferimiz daha imza aşamasına gelecek. Yeni sezon hazırlıklarına çok erken başladık. Hata yapmadan devam etmek istiyoruz. Beklentiler doğrultusunda ilerliyoruz. Bazı oyuncular ile anlaşmak için liglerin bitmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

HATA LÜKSÜMÜZ YOK

Doğan “Gelecekler arasında genç ve yetenekli isimler de olacak. Gerçekten tecrübe sahibi ve takıma değer katacak isimler de olacak. Bu sene hata yapmak lüksümüz yok” diye konuştu.

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#Trabzonspor#Ertuğrul Doğan#Transfer

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