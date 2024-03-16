Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe maçı ve prim sözleri: Soyunma odasında farklı prim talepleri oluyor

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesi A Spor'a açıklamalar yaptı.

Bordo mavili taraftarlara çağrıda bulunan Ertuğrul Doğan, "Trabzon'da Fenerbahçe maçları her zaman önemlidir. Trabzonspor'un şu anda konusu ligi 3. bitirip kupayı almak. Sahada çok önemli bir mücadele vereceğimize inanıyorum. Trabzonspor taraftarından ricam beraber hücum edip beraber savunma yapmak ve taraftarın gücünü hissettirmelerini istiyorum" dedi.

"HERHANGİ BİR PROBLEMİMİZ YOK"

Selahattin Baki'nin açıklamaları üzerine Ali Koç'la konuştuklarını aktaran Doğan, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bu konuyla ilgili açıklamaları yaptı. Bunun dışında bir şey söylemeye gerek yok diyorum. Bizi aradılar ve açıklamaların bizimle alakalı olmadığını söylediler. İki tarafın da böyle bir gündemi yok. Herhangi bir problemimiz de yok" dedi.

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"ÇÖZÜM BULUNMASI LAZIM"

Hakem hataları hakkında konuşan Doğan, "En önemli skandallar Anadolu takımlarının başında oluyor. Onların hakkı bizimkinden daha fazla yeniyor. Bu konu için çözüm bulunması lazım. Yıllardır çözülememesi önemli bir sıkıntı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM KONUSU

Yabancı hakem konusuna da değinen Başkan Ertuğrul Doğan, "Ben hakemin yanında sistemsel sıkıntıların çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır konuşuyoruz bunu. Hakemler gidiyor, geliyor ama hatalar bitmiyor. Gözlemci konusunda, hakemlere verilen puanlamalar konusunda ciddi sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. VAR'ın nerede devreye girip nerede girmeyeceğini yazılı olarak verilmesine rağmen birçok pozisyonda farklı uygulanıyor. Trabzonspor'da Onuachu'nun tekmeyle kolunun kırıldığı maçta VAR devreye girmiyor. Maç öncesi başka bir şey söylemek istemiyorum ama bunların standarda bağlanması lazım" diye konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI HAKKINDA

Transfer çalışmaları hakkında konuşan Doğan, "Hocamız göreve başladıktan sonra teknik kadronun içinde bulunan izleme ekibi, ben ve Abdullah Avcı ile bir toplantı yaptık. Transfer çalışmalarını kamp başlamadan önce bitirmek için çalışıyoruz. Çünkü birçok oyuncu ile görüşüldü. İsim üzerinden gitmeyelim. İmza aşamasında olan oyuncular da var. Şampiyonluğa giden yolun nasıl olduğunu iyi biliyoruz. Trabzonspor ekonomik anlamda ciddi işler yapılıyor. Yeni sponsorluk görüşmelerimiz var. Yakın zamanda gelir getirici bazı projelerimiz var. Bunları da açıklayacağız. İmza atan oyuncularımız da var. İmza atma aşamasında olan oyuncular da var. Herkesin tanıdığı, bildiği önemli oyuncularla görüşüyoruz. 23-24 yaş kategorisinde 2 oyuncu var. Önemli yol kat ettik. Thomas Meunier de olduğu gibi tecrübeli oyuncular da bakıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunları bitireceğiz" dedi.

PRİM KONUSU

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Fenerbahçe maçı için özel prim açıklamadıklarını aktaran Doğan, "Fenerbahçe maçı için özel prim açıklamadık. Sezon başında derbiler için belirlediğimiz prim var ve bugüne kadar uygulandı. Soyunma odasında farklı prim talepleri oluyor (Gülerek)." dedi.

PEPE KALACAK MI?

Pepe'nin geleceğiyle ilgili konuşan başkan, "Pepe ile ilişkilerimiz gayet iyi. Pepe rekor bonservisler ödenmiş bir oyuncu. Benzer bir oyuncu Türkiye'ye gelmedi. Bizim için fırsat transferiydi ama sakatlıklar oldu. Pepe'nin kalitesi konuşulacak bir durum değil. Hocamız ve kendisi memnun. Talipleri çıkabilir elbette. Trabzonspor'un bütçesi ve ekonomisi belli. Hocamız devam etmek isterse ve Trabzonspor'un da bütçesi uygunsa biz devam etmek isteriz" ifadelerini kullandı.