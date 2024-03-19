Trabzonspor'da Egemen Korkmaz kendini savundu: Bu insanlığa sığmaz

Haberin Devamı

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından yaşanan olaylara dair açıklama yaptı.

61 Saat'in haberine göre; maç sonu İrfan Can Eğribayat ve Rade Krunic ile yaşadığı olaylar hakkında konuşan Egemen Korkmaz, şu ifadeleri kullandı.

"Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat ve sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medya paylaşımlarıyla bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve kariyerini Trabzonspor'da yardımcı antrenör olarak sürdüren Egemen Korkmaz'a tepki gösterdi.

Egemen Korkmaz'ın Fenerbahçeli oyunculara saldırıda bulunduğunu belirten Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden eski oyuncularına tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçeli file bekçisi İrfan Can Eğribayat, "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz! Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir." paylaşımı yaptı.